« L’ambassadeur de France Olivier Poivre d'Arvor a fait cinq fois le tour de Tunisie »!

L’ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor, a fait traduire la chronique de Sabeur Oueslati sur radio Fm qu’il lui a consacrée et il l’a publiée sur sa page Facebook. Après avoir corrigé quelques petites imperfections linguistiques, nous la reproduisons telle quelle.

« On dit que l'ambassadeur de France en Tunisie est quelqu’un de très spécial les amis… Olivier Poivre d’Arvor. Wallah on se demande ce qui lui arrive…

Le monsieur a fait le tour du pays plus que la grippe. Il a parcouru toute la Tunisie.

Normalement chaque ambassadeur est accrédité pour travailler dans une république sauf que lui, il travaille dans toute la république

Le monsieur n’a même pas un an en tant qu’ambassadeur et il a déjà fait le tour de la Tunisie 5 fois.

Le GPS de sa voiture a attrapé une vieillesse anticipée.

Il est très suspect le monsieur, BCE a déjà 2 ans de règne et il n'as pas fait 20 KM. Or lui, il a saturé le compteur.

Tous les ambassadeurs travaillent en costume sauf l'ambassadeur de France qui travaille en espadrilles cramponnées.

Il faut qu'on vérifie qu'est-ce qu'il fait exactement. J'ai peur qu’il ne se présente dans les prochaines élections municipales.

On dit que les dirigeants d’Ennahdha l’ont sollicité pour travailler avec eux. Il a refusé… Il a dit « je ne veux pas faire du mal à mon pays ».

Il a tellement parcouru la Tunisie il s'est pris pour un tunisien

Une fois la Tunisie jouait contre la France. La France a marqué un but… Il s'est mis à insulter Kasperczak.

Une fois il était assis sur l'avenue énervé… On lui a demandé pourquoi alors il a répondu : « nous les Tunisien, nous sommes toujours méprisés », « mais pourquoi? », « j’ai demandé un visa pour la France, mais il a m’a été refusé »

Tellement il est devenu tunisien, il pense à émigrer illégalement maintenant.

Non, sérieux, il faut qu'on vérifie avec lui peut être qu’il a des buts inavoués… Au « Mouled », il a préparé « la assida » et il a partagé des photos sur Facebook.

Un citoyen a escaladé l'horloge de l'avenue, exigeant qu'un groupe de chanteurs français vienne en Tunisie alors l'ambassadeur lui a dit : « je vais te les ramener ».

À Médenine on a organisé une manifestation artistique, l'ambassadeur est y a assisté.

Le monsieur est très a l'aise dans le pays je ne sais pas comment…

Peut être qu'il est un « destourien » et nous ne le savons pas

Il participe à tous les événements. Une fois, un citoyen a organisé une fête pour la circoncision de son fils et il découvre l'ambassadeur en train de danser sur les chants de « la soulamia ».

La maman du circoncis a voulu faire des youyou, il lui a fermé la bouche en disant « Wallah c’est moi qui fera les youyous »

Une fois dans un mariage il a donné de l'argent au marié en le lançant sur l’orchestre : c’est de la part d'Olivier Poivre d’Arvor pour les mariés ».

Mais vérifiez avec moi, en deux mois il a appris nos coutumes, nos traditions et nos dialectes il est devenu un membre de la famille.

Maintenant, c'est normal que tu te trouves assis dans le salon et tu demandes à ton fils de te ramener un verre d'eau et c'est l'ambassadeur de la France qui te le ramène.

Une fois un citoyen du sud a éternué, et c’est son téléphone qui sonne « allo c'est l'ambassadeur de la France c'est toi qui a éternué maintenant ? ». « Oui, je voulais juste te dire à tes souhaits ».

Béji Caid Essebsi a déclaré : « la place de cet ambassadeur, est dans Nidaa Tounes ». Mais pourquoi ? « Parce que toute la journée il ne fait rien de ce qu’il devrait faire ».