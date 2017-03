Lazhar Akremi : « Chafik Jarraya,un contrebandier ayant des liens avec le terrorisme »

Invité de l’émission Midi Show de ce mardi 21 mars, l’ancien ministre et dirigeant à Nidaa Tounes, Lazhar Akermi a lancé de graves accusations contre l’homme d’affaires controversé Chafik Jarraya. Selon lui, Jarraya n'a jamais été dans les affaires mais qu'il travaille dans la contrebande et essaie par tous les moyens de fuir la justice.

« Chafik Jaraya n'a jamais été un homme d'Affaires, il est un contrebandier », a-t-il déclaré. Il a expliqué que Chafik Jaraya a travaillé dans le commerce des bananes avec les Trabelsi et a fait des milliards à travers ses pratiques illégales.

Lazhar Akremi a également annoncé que Chafik Jarraya a un lien avec le terrorisme, se posant dans le même sens, des questions concernant ses déplacements et ses pratiques en Libye.

Akremi a souligné que ce dernier a un rapport avec le dossier de la disparition des deux journalistes Sofiene Chourabi et Nadhir Ktari.

Il est à rappeler que Lazhar Akremi a été convoqué pour comparaître devant le juge d’instruction en tant que témoin, à la suite des accusations de corruption à l’encontre de Sofiène Toubel, président du groupe parlementaire de Nidaa Tounes. A ce propos, il a précisé, au cours de la même émission de Midi Show, qu'il a fait sa déposition et qu'il a les preuves de ce qu'il avance.