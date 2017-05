Le chef de l’Etat s’apprête à annoncer une nouvelle initiative

Nous apprenons que le président de la république Béji Caid Essebsi s’apprête à annoncer une nouvelle initiative au cours d’une adresse au peuple en présence des représentants des partis politiques et des organisations nationales. Elle aura lieu, selon nos informations, mercredi prochain au palais des Congrès de Tunis.

La situation actuelle nécessite l’intervention du chef de l’Etat pour rasséréner les Tunisiens et leur transmettre un message d’espoir en s temps difficiles. La crise qui secoue le pays est à la fois politique, économique, sociale et morale. Le gouvernement se trouve au milieu de la tourmente et, faute d’un soutien ferme de la part des signataires du « pacte de Carthage, semble être incapable de faire face à cette montagne de difficultés. A son tour la présidence de la république est en butte à une forte opposition à son projet de réconciliation économique et financière.

Pendant ce temps, des appels fusent de part et d’autre pour réclamer le départ du gouvernement d’union nationale et certains vont même jusqu’à réclamer des élections présidentielles et législatives anticipées.