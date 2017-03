Le chef de l'Etat s’entretient avec le premier ministre algérien

Le président de la République Béji Caid Essebsi a reçu ce jeudi matin, le premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, en visite en Tunisie pour co-présider avec le chef du gouvernement Youssef Chahed la 21ème réunion de la commission mixte tuniso-algérienne.

Les entretiens ont porté notamment sur les voies et moyens de consolider les relations bilatérales pour le renforcement de la stabilité dans la région.

Sellal est arrivé dans la matinée à la tête d’une forte délégation composée des ministres des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, de l'Intérieur et des Collectivités locales, de l'Energie, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune, et de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.