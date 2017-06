Le conducteur qui arrête son train… pour s’acheter des pêches dans des médias étrangers

Certains tunisiens ne savent pas que par leur comportement répréhensibles peuvent porte préjudice à l’image du pays déjà fortement entamée et surtout quand il est l’œuvre d’un agent public. La vidéo du conducteur de train qui, profitant d’un arrêt momentané de la locomotive, pour commander des pêches chez un marchand ambulant, a enflammé les réseaux sociaux at a, même, été relayée dans des médias étrangers. Europe 1, le Dauphiné, et la dépêche se sont emparés de ce fait divers pour se gausser de ce comportement « la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montre en effet des passagers s'impatienter dans un train arrêté au bord d’une route. Une marchande de fruits quitte son étal une poche à la main, semble la passer par une fenêtre du train et retourne à son activité. Dans l’instant, le train reprend alors sa route comme si de rien était. À travers la vitre, on peut voir des cageots de fruits posés au bord de la voie ferrée puis une vendeuse grimper dans le train pour donner un sac en plastique à quelqu'un. « Regardez, il arrête un (train) entier pour prendre des pêches », lance un passager, tandis que d'autres se lèvent pour observer la scène.

La compagnie affirme avoir identifié le conducteur, qui sera entendu dans les prochains jours pour s’expliquer sur son étrange initiative.

« Nous allons prendre les mesures administratives nécessaires » affirme Hassen Miadi, le directeur de la communication de la SNCFT au micro de la radio tunisienne Mosaïque FM. « C’est un cas isolé et la société ne prendra pas à la légère toute chose qui pourrait porter atteinte à sa réputation et à son image. » ajoute-t-il.

