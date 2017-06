Le Ford Kuga arrive avec un style encore plus affirmé

Avec son style encore plus affirmé, son confort en hausse, ses systèmes d’aide à la conduite, ses nouvelles motorisations et son florilège d’équipements, le nouveau Ford Kuga est plus attractif que jamais. Et, est déjà disponible chez ALPHA FORD.

“Le nouveau Kuga accueille de nouvelles fonctionnalités et technologies de pointe qui permettront aux conducteurs de rester connectés et de voyager confortablement et en toute sécurité,” explique Joe Bakaj, vice-président de Ford Europe, en charge du développement produit. “L’introduction du nouveau système SYNC 3 va permettre aux conducteurs de communiquer avec leur véhicule et leur smartphone de façon simple et transparente”.

Encore plus connecté avec SYNC 3

Le nouveau Ford Kuga permet aux conducteurs de contrôler leurs smartphones, la radio, la navigation et la climatisation en utilisant des commandes vocales simples et usuelles, grâce à son nouveau système multimédia connecté SYNC 3. Encore plus rapide et plus simple, il est désormais disponible avec de nouvelles langues.

SYNC 3 dispose d'un nouvel écran tactile 8’’ que les conducteurs peuvent utiliser de la même manière qu’ils utilisent leur smartphone. Plus simple, la nouvelle interface intègre des menus plus larges et les fonctions de Zoom par pincement et Mouvement par glissement.

Les utilisateurs d'iPhone peuvent également activer Apple CarPlay, la manière la plus intelligente et la plus sûre d'employer son iPhone en voiture et qui permet aux conducteurs de passer des appels téléphoniques, d’écouter de la musique, d'envoyer et de recevoir des messages, d’obtenir des itinéraires de navigation optimisés selon l’état du trafic, et plus encore, tout en restant concentrés sur la route. Les utilisateurs d’Android™ peuvent quant à eux activer Android Auto™. Android Auto rend les applications et les services, comme Google Search, Google Maps et Google Play, accessibles de façon sécurisée et totalement intégrée. Le système peut être mis à jour via une simple connexion Wi-Fi.

Le système intègre également la technologie SYNC AppLink, qui permet de contrôler un large éventail d'applications smartphones, comme Spotify, MyBoxMan ou AccuWeather.

De nouvelles aides à la conduite

Le nouveau Kuga accueille la dernière version du système de stationnement semi-automatique Active Park Assist qui permet de se garer “en créneau”, mais désormais aussi en marche arrière entre deux véhicules sur des places “en bataille”, grâce à sa fonction d’aide au stationnement perpendiculaire. Cette technologie a été choisie par près de la moitié des clients du Kuga l'année dernière.

La dernière génération de la technologie Ford MyKey permet au propriétaire de programmer une 2ème clé du Kuga – destinée par exemple à un jeune conducteur – qui restreint les appels téléphoniques entrants, limite la vitesse maximale, empêche la désactivation des systèmes d’aide à la conduite et de sécurité, baisse le volume de l’autoradio et coupe le son de l’autoradio si les ceintures de sécurité ne sont pas bouclées. Amélioré, le système MyKey offre encore plus de possibilités de paramétrage.

Sportivité et élégance

Le nouveau Kuga adopte un look sportif que l’on retrouve sur le tout-nouveau Ford Edge. La nouvelle grande calandre trapézoïdale s’accompagne de phares effilés intégrant des feux diurnes à LED et d’élégants feux antibrouillard.

Les feux arrière redessinés renforcent eux aussi le caractère dynamique du véhicule. Le Kuga accueille, par ailleurs, une nouvelle gamme de jantes en alliage de 17’’, 18’’ et 19’’ avec une variété de finitions. Deux nouvelles couleurs entrent également au catalogue : Guard et Copper Pulse.

L'intérieur du nouveau Kuga a été repensé et affiné pour offrir plus d’ergonomie, d’élégance et de confort à ses occupants.

Le volant et le système de climatisation sont encore plus intuitifs et disposent de commutateurs moins nombreux et plus distincts. Un volant chauffant est également disponible pour améliorer le confort par temps froid, et dans sa version avec boîte automatique, le Kuga accueille des palettes au volant.

Encore plus convivial et habitable, le nouveau Kuga dispose désormais d’un frein de stationnement électronique qui permet de libérer de la place pour améliorer le stockage dans la console centrale. Un indicateur de verrouillage de porte informe les conducteurs en un coup d'œil si les portes sont verrouillées.

Le nouveau Kuga est proposé avec le système d’ouverture mains libres du hayon qui peut être ouvert ou fermé avec un léger mouvement du pied sous le coffre, très utile lorsque l’on a les mains chargées.

Des moteurs puissants et économes

Le nouveau Ford Kuga accueille les toutes dernières évolutions des motorisations essence EcoBoost, avec des performances optimisées et des coûts de détention en baisse.

Les moteurs essence EcoBoost de Ford disposent eux aussi de technologies de pointe, comme l'injection directe haute pression et la double distribution indépendante à calage variable. Parmi les motorisations essence du nouveau Kuga, notons par exemple :

· Le moteur 1,5 litre EcoBoost, disponible en versions deux roues motrices avec boîte manuelle à 6 rapports 150 ch, affichant une consommation moyenne de 6,3 l/100 km et des émissions de CO 2 de 145 g/km

· Le bloc 1,5 litre EcoBoost 182 ch avec transmission intégrale et boîte automatique PowerShift à 6 vitesses (7,5l/100 km pour 173g de CO 2 /km)

Pour réaliser encore davantage d’économies de carburant, les différents modèles accueillent la technologie Stop&Start et le système de freinage régénératif.

Visibilité et sécurité accrues

Les projecteurs avant adaptifs sont pour la première fois disponibles sur le Kuga. Le système analyse les conditions de lumière ambiante et optimise automatiquement la visibilité en ajustant l'angle du faisceau des nouveaux phares bi-xénon en fonction de la vitesse, de l'angle de braquage et de la distance qui sépare le véhicule des objets situés devant lui.

Le système d’éclairage avant adaptif améliore automatiquement la visibilité lorsque les conditions météorologiques se détériorent. Lorsqu’il détecte une averse, le système raccourcit et élargit le faisceau des phares afin de mieux éclairer le côté de la route et ne pas éblouir les véhicules venant en sens inverse.

Le capot sculpté du nouveau Kuga dispose d'un dôme central plus large qui renforce le look sportif du modèle, mais qui permet également à la structure d’améliorer la déformabilité et la flexibilité du capot pour une meilleure protection des piétons en cas d'accident. Le capot et le hayon arrière ont eux aussi été retravaillés afin d'aider à atténuer les dommages éventuels sur les composants les plus coûteux à remplacer après une collision.

Le nouveau Kuga propose également différentes technologies avancées comme:

· La transmission intégrale intelligente iAWD, qui ajuste la quantité de couple transmis à chaque roue et optimise la tenue de route et les capacités de traction du véhicule dans des conditions difficiles

· Le système de contrôle de la vitesse en courbe, qui limite le risque de perte de contrôle en virage en ajustant le couple et le frein moteur pour aider le conducteur à garder le contrôle

· Le contrôle vectoriel de couple, qui améliore l'expérience de conduite en appliquant légèrement les freins aux roues intérieures pour faciliter la traction et la stabilité dans les virages

“Les technologies sophistiquées comme notre transmission intégrale intelligente améliorent la sécurité de nos clients”, explique Joe Bakaj. “Ce nouveau système mesure la manière dont les roues sont en contact avec la route et peuvent faire des ajustements en moins de 20 millisecondes, soit 20 fois plus vite qu'il ne faut pour cligner des yeux”.