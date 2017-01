Le géant du logiciel SAP croit aux tunisiens

Pour la 2ème année consécutive, c'est à l'Université Internationale de Tunis (UIT) à la Charguia que se tiendra la deuxième session de certification SAP à partir du 23 Janvier 2017.

Après le succès de la session 2016 avec un taux de réussite de 100% (taux global environ 65%), l'UIT et SAP renouvellent l'expérience de la certification TERP10 pour les étudiants. Cette certification, qui a pour titre "teaching ERP in 10 days" permet de comprendre les processus d'affaires integrés dans les progiciels ERP. Assurée par des formateurs certifiés, la formation dure 2 semaines et fera l'objet d'un examen par un Proctor SAP le 20 Février 2017.

SAP et SAP Labs France souhaitent avoir davantage de certifiés SAP dans la région du Maghreb pour la prochaine décennie selon Hanno Klausmeier; président de SAP Labs France. La Tunisie ne représente pas le plus grand marché de la région pour SAP mais regorge de compétences et devient un pôle dans la formation, à l'instar de l'UIT et de la German Business School (GBS) qui s'y est récemment installé.

Très germanophyle, l'Université Internationale de Tunis propose avec la GBS des sessions de certifications avancées avec SAP, mais également diverses formations et des diplômes avec ses partenaires allemands comme la Hochschule Mannheim et la Hochschule der Wirtschaft für Management.

Communiqué