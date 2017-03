Le gouvernement se penche sur la situation des quartiers anarchiques

Un conseil ministériel restreint sera tenu lundi 26 mars pour évaluer la situation des logements et des quartiers populaires bâtis depuis des dizaines d'années sur des milliers de hectares appartenant à l'Etat sans titres fonciers. A l'issue d'une série de visites de terrain effectuées ce dimanche matin à Cité Belour à Naâsane (Ben Arous), Cité Ennahli (Ariana) et Cité de la SNIT à Borj Touil (Ariana), Chahed a déclaré à la presse que la situation de ces logements n'est plus acceptable de nos jours, reconnaissant, toutefois, que les habitants de ces quartiers n'ont reçu aucune aide que quelque partie que ce soit, le chef du gouvernement a déclaré : « nous avons décidé de faire de ce dossier une priorité du gouvernement ».

Accompagné du ministre des Affaires locales et de l'environnement, Riadh Mouakhar, et du Secrétaire d'Etat aux Domaines de l'Etat et aux Affaires foncières, Mabrouk Korchid, Youssef Chaed a souligné que devenir propriétaire d'un logement est un droit, assurant que le conseil ministériel de lundi se penchera sur ces situations.

De son côté, Mabrouk Korchid a fait savoir que le nombre de quartiers semblables à ceux visités par la délégation s'élève à 979 s'étalant sur 11 mille hectares appartenant à l'Etat.

La régularisation de la situation des habitants de ces quartiers populaires mettra fin à l'émergence d'autres habitations anarchiques, selon le secrétaire d'Etat.

Riadh Mouakhar a, pour sa part, affirmé que les municipalités nouvellement créées seront accompagnées dans leurs efforts de régularisation des situations foncières, une fois le système municipal généralisé.