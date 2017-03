Le Kef : « Sicca Jazz » dans sa troisième édition

Le festival « Sicca Jazz » a démarré, mercredi, sur la place « Sicca Veneria » de la ville du Kef avec une attraction équestre et un spectacle artistique animé par des troupes folkloriques de « Ouled Makhlouf » et la « Aissaouia » de la région du Kef.

Cette troisième édition qui se poursuivra du 16 au 19 mars 2017 à la Kasbah de la ville du Kef, est organisée par l'Association Culture et Développement avec le soutien du ministère des Affaires culturelles.

Huit spectacles figurent au programme qui seront quotidiennement assurés en deux parties dont la première commence à 18 h et la seconde à 19 heures. Outre la Tunisie, la manifestation prévoit la présence d’artistes venus de Côté d’Ivoire, des Etats-Unis, de Jordanie, du Nigeria et de Suisse.

Ce jeudi 16 mars, le concert d'ouverture sera donné par le Groupe algérien « Labess » et son chanteur Nedjim Bouizzoul dont la musique est puisée dans le patrimoine musical d’Afrique du Nord et des fusions de musiques gitane, de la rumba et du flamenco.

Le reste de la programmation du festival sera assuré par Yacine Boulares, saxophoniste, multi-instrumentiste et compositeur franco-tunisien, Moncef Genoud, pianiste tuniso-Suisse, Paco Sery, batteur et percussionniste ivoirien, le groupe « Autostrad »de Jordanie ainsi que le chanteur nigérian Seun Kuti qui sera accompagné par son groupe “Egypt 80”.

Kenny Garrett, saxophoniste, chef d’orchestre et compositeur américain, dévoilera son nouvel album « Do you dance » dans un spectacle solo prévu pour la soirée de clôture.