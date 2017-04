Le Kef : un accord a été signé entre le syndicat et la société

Après la journée de colère le 20 avril au Kef marquée par une grève générale, la situation s’est estompée et les deux parties, syndicat et administration de la société de câbleries, sont arrivés à un accord qui a été signé, vendredi, au siège de l’administration générale de l’inspection de travail et de la réconciliation.

La direction de la câblerie s’est engagée de poursuivre ses activités au Kef en gardant tous les employés, sachant que la remise en marche de l’usine sera le 24 avril 2017.