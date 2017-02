Le Mythique Nokia 3310 renait de ses cendres

En marge du Mobile World Congress de Barcelone, la marque finlandaise Nokia vient de relancer l'un de ses appareils emblématiques, le célèbre Nokia 3310.

Comme son ancêtre le 3310, nouvelle génération, est doté du jeu du serpent : « the snake », et de la sonnerie des débuts de la marque pour le plus grand plaisir de ses fans.

C’est dans une version revisitée et adaptée aux nouvelles attentes du marché que cette version a non seulement été dotée d’internet, mais dispose également d’une autonomie dix fois plus importante que la version classique. Un atout qui permettra de parler pendant près de 22h au téléphone sans avoir à recharger son téléphone tous les jours.

En remettant au goût du jour ce vieux modèle, la marque Nokia, souhaite proposer un produit complémentaire aux smartphones. Une stratégie qui a du sens en Asie, en Afrique et en Amérique latine, où il devient nécessaire d’être équipé d’un appareil mobile mais également d’étudier le rapport qualité-prix pour de millions de personnes ayant un faible revenu.

En espérant qu’il soit aussi de retour en Tunisie !