Le Premier ministre français à Tunis pour « booster » les relations bilatérales

Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve est arrivé jeudi soir à Tunis, en provenance d’Alger, pour une visite officielle de deux jours accompagné d’une délégation de haut niveau, composé notamment de Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale française.

Le premier ministre français a été accueilli à son arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage par le ministre des affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et l’ambassadeur de France à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor.

Bernard Cazeneuve a déclaré à la presse que « cette visite s’explique par les relations de solidarité et de fraternité qui se sont nouées entre les deux pays frappés par le terrorisme ».

« Nous avons été les uns à l’égard des autres dans une solidarité et fraternité pour surmonter les épreuves qui m’ont conduit à me rendre à deux reprises en Tunisie après les attentats du Bardo et de Sousse et d’exprimer à plusieurs reprises la volonté du gouvernement français de renforcer nos coopérations en matière de lutte contre le terrorisme », a-t-il ajouté.

Cazeneuve a souligné que « la situation sécuritaire s’est beaucoup améliorée en Tunisie. Je voudrais exprimer la très grande confiance du gouvernement français dans les efforts faits par le gouvernement tunisien pour surmonter les difficultés auxquels le pays est confronté et nous réjouir de l’excellence de notre coopération et des résultats remarquables qui ont été obtenus », a-t-il affirmé.

Le premier ministre français a précisé que sa visite sera consacrée à plusieurs questions « dont notamment, les questions humaine, culturelle, universitaire, scolaire et économique ».

« Nous avons demain un agenda particulièrement solide qui permettra de constater que dans les efforts mais aussi dans l’intensité de nos relations diplomatiques, nous avons au cours de ces dernières années construit et conçu ensemble des relations extrêmement solides », a-t-il souligné.

Selon une source de l’ambassade de France en Tunisie, au cours de sa visite, le premier ministre français aura des discussions sur le 18e sommet de la francophonie qui se tiendra en 2020 en Tunisie.

Bernard Cazeneuve sera reçu en audience par le Président de la République, Béji Caïd Essebsi. Il aura également des entretiens avec le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Mohamed Ennaceur et avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed avec qui il évoquera les principaux dossiers de la coopération bilatérale et signera plusieurs conventions de coopération, a indiqué un communiqué de presse de l’ambassade de France.

Quatre accords seront signés dans les domaines économique et sécuritaire.

« Ces secteurs représentent les principaux défis qui se posent à la Tunisie et s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation des promesses faites par la France à l’occasion de la Conférence internationale pour l’investissement « Tunisia 2020 » qui a eu lieu en Tunisie les 29 et 30 novembre 2016 », précise-t-on de même source.

Au cours de sa visite, Cazeneuve rencontrera également des représentants de la société civile notamment la présidente de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Wided Bouchamaoui, et le président de l’Instance supérieure indépendance pour les élections (ISIE), Chafik Sarsar.

Le Premier ministre français se rendra au musée du Bardo pour y déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes de l’attentat perpétré le 18 mars 2015. A cette occasion, il aura des échanges avec des responsables du musée sur la sécurisation des sites culturels.

A l’occasion de son déplacement en Tunisie, après une visite à Alger les 5 et 6 avril, Bernard Cazeneuve rencontrera d’autre part le Président du Conseil présidentiel et premier ministre libyen, Fayez Al-Sarraj.