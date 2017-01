Le somptueux palais de Sakher Materi, 5 niveaux et 138 pièces mis en vente

Parmi les propriétés confisquées de l’ancien président Ben Ali et de sa famille, mises en ventes à l’amiable par la société Gammarth Immobilière (G.I), figure le palais de Sakher Materi qui est en cours de finition. Selon l’appel d’offres international lancé par la dite société, il est contrsuit sur un terrain de 11 394 m² dont 7 376 m² couverts. Il est marqué par une architecture contemporaine prestigieuse et unique en harmonie avec le charme du patrimoine tunisien et du célèbre village blanc et bleu de Sidi-Bou-Saïd. Il comprend cinq niveaux, 138 pièces, 38 salles de bains et 7 terrasses bénéficiant d’une vue sur mer, 06 escaliers et 04 ascenseurs dont un ascenseur panoramique.

Le palais dispose également d’une piscine découverte : 156 m² côté haut de la falaise, une piscine au rez-de-jardin avec cascade, une terrasse couverte et jacuzzi (200 m²), un lac artificiel avec cascade et bassin animé par un jet d’eau (226 m²) et un hammam.

En plus de tout cela, le palais comporte des espaces verts de l’ordre de 3 000 m² avec des aires de Jeux prévues pour enfants et une plantation diversifiée (palmiers, des phœnix canariensis, des cocotiers, des arbres fruitiers tel que Prunus Amygdalus, des arbustes ...)

Toute personne physique ou morale désirant prendre part au présent appel d’offres est autorisée à visiter les biens mis en vente. Les visites seront organisées sur rendez-vous durant la période allant du 16 Janvier au 15 Mars 2017. Les candidats devront en formuler la demande de visite auprès de Gammarth Immobilière selon les conditions fixées dans le cahier des charges (C.C) et après retrait de ce dernier, aux heures ouvrables, contre le paiement de la somme non remboursable de deux cent dinars (200 DT). La date limite de remise des offres est fixée au Jeudi 16 Mars 2017 à 15h00.