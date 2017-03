Le vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement avancé à Jeudi

La séance plénière pour le vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement, initialement prévue pour vendredi 17 mars, a été avancée au jeudi 16 mars. Cette décision a été prise ce mardi matin au cours de la réunion du bureau de l’Assemblée des représentants du peuple sous la présidence de Mohamed Ennaceur.

Il est à rappeler que le chef du gouvernement Youssef a nommé samedi 25 février Ahmed Adhoum, ancien ministre des domaines de l’État, à la tête du ministère des Affaires religieuses et Abdellatif Hmem, directeur général de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), comme secrétaire d’État au commerce à la place de Faiçal Hafiane nommé conseiller auprès du chef du gouvernement. Après avoir limogé Abid Briki pour le remplacer par le vice-président de l’UTICA Khalil Ghariani au ministère de la fonction publique et de la gouvernance, et face au tollé soulevé par cette nomination, Chahed a décidé de supprimer le poste.