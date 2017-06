Législatives en France : les résultats en nombre de sièges

Les élections législatives en France ont confirmé la victoire du nouveau président Emmanuel Macron lui donnant une large majorité à l’Assemblée. Marqué par un taux d’abstention record, 57%, le second tour qui s’est déroulé dimanche 18 juin, a vu l’entrée de 233 femmes contre 155 dans la précédente législature et représentent maintenant 38,65% de l'Assemblée nationale. L’entrée, également, pour la première fois du leader de « la France insoumise » Jean Luc Mélenchon et la présidente du Front national Marine. Si le premier, avec 17 députés élus, va pouvoir constituer un groupe parlementaire, la seconde avec seulement 8 députés, ne pourra pas avoir son propre groupe.

Le plus grand perdant de ces législatives est le parti socialiste qui est sorti complètement laminé. Des 292 députés, il est tombé à 29, le plus mauvais résultat de son histoire. La droite traditionnelle, le LR, a limité les dégâts obtenant 113 sièges.

La République en marche du nouveau président obtient 308 sièges, le MoDem de François Byarou 42 sièges, Les Républicains 113 sièges, l'UDI 18 sièges, les divers droite 6 sièges, le Parti socialiste 29 sièges, le PRG 3 sièges, les divers gauche 12 sièges, La France insoumise 17 sièges, les écologistes 1 siège, le Parti communiste 10 sièges, le Front national 8 sièges, Debout la France 1 siège, les régionalistes 5 sièges.