Législatives en France : scrutin sous haute surveillance

Les Français votent sous haute sécurité ce dimanche pour le premier tour des élections législatives qui pourraient donner une très large majorité au jeune président nouvellement élu, Emmanuel Macron dans une Assemblée profondément renouvelée.

Un mois après le second tour de la présidentielle, plus de 47 millions d'électeurs sont appelés à élire leurs 577 députés parmi 7.877 candidats, âgés en moyenne de 48 ans et demi, dont un peu plus de 42% sont des femmes.

Les sondages prédisent un succès spectaculaire au parti présidentiel de la République en marche -environ 30% d'intentions de vote dans les sondages sur le premier tour-, mais l'abstention pourrait atteindre un niveau record sous la Ve République, ce qui introduit un élément d'incertitude: elle est évaluée entre 49% à 60% dans les derniers sondages, contre 57,22% en 2012.