L’émission « le rendez-vous » de Hannibal TV, « censurée »

L’émission dominicale « le rendez-vous » animée par Néji Zairi sur Hannibal TV et enregistrée la veille n’a pas été diffusée. Elle comprend une interview avec l’ancien directeur du cabinet présidentiel Ridha Belhaj qui a fait défection de Nidaa Tounes dont il est l’un des fondateurs pour créer avec d’autres dirigeants du parti une nouvelle direction. Dans un post publié sur sa page Facbook, Belhaj dit qu’il avait tout déballé au cours de cette interview « censurée » sur les nouveaux recrutements au sein de Nidaa Tounes, le fonctionnement du palais, l’influence des conseillers du président et leur implication dans l’éviction de l’ancien chef du gouvernement, Habib Essid, ainsi que sur Ennahdha et la situation générale du pays.

La direction de la chaîne aurait subi de fortes pressions pour exiger le retrait de certaines parties de l’interview ce que Zairi aurait refusé.

Pour Ridha Belhaj, cette censure qui porte atteinte à la liberté de presse et d’expression aura des conséquences graves.