Les anciens ministres de Ben Ali : le même « tarif » pour tous

Une autre condamnation d’un ancien ministre de Ben Ali pour le même motif vient la chambre pénale au tribunal de première instance de Tunis. Apris Kamel haj Sassi, Tijani Haddad et Samira Khayache, Lazhar Bououni ancien ministre de la justice et de l’enseignement supérieur vient d’écoper de six ans prison en vertu du fameux article 96 du code pénal, pour abus de pouvoir et gains illicites qui ont touché aux intérêts de l'administration conformément. A son tour l’ancien président a été condamné à la même peine par contumace.

L'ex conseiller de Ben Ali Sahbi Omri a été condamné à quatre ans de prison en raison de son intervention d'une façon illicite pour rendre service à un de ses proches au ministère de l'Enseignement supérieur.