Les aveux du plus dangereux terroriste extradé du Soudan

Moez El Fezzani, le terroriste impliqué dans l’attentat contre le musée de bardo en mars 2015 qui a fait 22 victimes dont 21 touristes et qui a été extradé du Soudan l e23 décembre dernier, est passé aux aveux. Considéré comme l’un des plus dangereux terroristes, Moez ben Abdelqader El Fezzani, Abou Wassim de son nom de guerre, âgé de 48 ans, est une des figures du terrorisme international. Très tôt en Bosnie, il commence le jihad. Il entraîne des terroristes algériens et afghans dans les années 1990.

Fezzani a résidé durant 20 ans en Italie, à Milan, où il a fondé une cellule jihadiste. Il a passé quelques années à la prison de Begram à Kaboul en Afghanistan avant de regagner l'Italie à nouveau. En 2012, il est extradé en Tunisie d'où il a rejoint la Libye puis la Syrie, puis la Libye et le Soudan.

Selon ses aveux, il a planifié l’attaque contre le musée de Bardo , le bus de la garde présidentielle en novembre de la même année (12 soldats morts), l’attentat contre l’hôtel Imperial de Sousse en juin 2015 qui a fait 39 victimes parmi les touristes britanniques, et celle de Ben Guerdane le 7 mars 2016.

Il a avoué l’intention de l'organisation Daesh de transformer Ben Guerdane en émirat islamique par l’utilisation des énormes caches d’armes qui devrainet, égalment, servir dans des attaques contre d’autres villes dans le sud du pays.

Fezzania a reconnu qu’il a dirigé plusieurs Katiba à Derna et à Sabrata en Libye dont Al Battar. Selon ses aveux, la majorité des membres de cette Katiba seraient des Tunisiens. Il était responsable financier de groupes terroristes en Tunisie, et ses aveux montrent les relations de Daesh avec plusieurs petites organisations terroristes dans le pays.