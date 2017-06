Les barbares des temps modernes tuent et décapitent encore

Chateaubriand avait raison en disant « Le terrorisme est l'emploi de la terreur aveugle à des fins politiques, commerciales, religieuses ou idéologiques envahit le monde. »

L'actualité nous rappelle trop fréquemment que le terrorisme continue à endeuiller le monde et à infliger douleurs et souffrances à toutes les populations. Il n'est pas de semaine qui ne soit marquée par un acte terroriste; ces actes frappent de manière aveugle des innocents qui ont eu le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment.

Londres : 6 morts et 48 blessés

Trois hommes ont tué au moins six personnes dans le quartier du London Bridge, d’abord avec une camionnette puis en menant des attaques au couteau. Ils ont été abattus par les policiers. Deux Français se trouvent parmi la cinquantaine de blessés.

Une mère qui perd 2 fils décapités par des terroristes

Le 13 novembre 2015, un jeune a été décapité par un groupe terroriste au mont Mghilla à Sidi Bouzid, alors qu’il gardait les moutons. Mabrouk Soltani, est devenu très vite le symbole de la Tunisie profonde, qui paye le tribut d’une politique jugée laxiste et d’une coalition « contre nature » entre les modernistes et les islamistes. Le 2 mai 2017, son frère Khalifa Soltani, a été kidnappé au Mont Mghilla par les mêmes terroristes et retrouvé mort.

Cette triste actualité montre à la face du monde la barbarie, l'horreur du terrorisme islamiste, principal réceptacle des terroristes et qui sévit depuis des années librement dans les pays arabes et en Afrique. Daech organisation terroriste a ainsi frappé en quelques mois la France, les USA, l’Afghanistan, un avion russe dans le Sinaï, des églises coptes en Egypte, un quartier de Beyrouth, le musé du Bardo à Tunis, l'attentat de l'hôtel à Sousse (Tunisie), les attentats quotidiens à Damas, Bagdad et Tripoli ... La liste de cette tragédie est longue, le monde n'a pas le droit de fermer les yeux et de croiser les bras. Il en va de la protection de l’humanité et des libertés.

Les vrais ennemis, ce sont les états voyous moyenâgeux du Moyen Orient qui financent et théorisent le terrorisme islamiste radical. Les dirigeants de ce monde qui commercialisent avec eux au nom d'un capitalisme sans conscience les connaissent et s’en servent pour croitre leur business et leurs profits. Aux politiques démocrates de comprendre que la religion radicale prônée par ces rois et émirs d’un autre temps est incompatible avec la démocratie et qu’il est temps de penser à l’humain d’abord.

Près de 600.000 morts en trois ans, tel est le bilan humain du « printemps arabe » soutenu par les USA et leurs alliés dont la France. Ces politiques réellement impérialistes et ces pratiques montrent une nouvelle fois que les affirmations des US et de leurs alliés que leurs aventures soit disant justes pour un « changement de régime » au Grand Moyen Orient visant la défense des droits de l’homme et l’instauration de la démocratie sont tout simplement risibles.

La soit disant guerre contre le terrorisme fut déclarée voilà 20 ans au moins et le bilan de victimes ne cesse de croître. Il est temps de penser à la paix et d’arrêter ces sales guerres colonialistes sources de ce cancer qui tue les pauvres gens et qui détruit des pays entiers.

Le combat contre ce cancer doit être mené sur tous les plans dans un cadre d'une nouvelle coopération internationale qui a pour objectif le développement humain et des libertés d'une manière concrète loin du bourrage de crâne. Pensées aux pays en proie à la guerre, et à ces peuples victimes de décisions politiques, militaires, sociales, culturelles ou religieuses qu’ils n’ont pas prises. Soyons citoyens du monde, unis et solidaires partout, en promouvant la paix, le progrès et l’amitié entre les peuples. L’éradication du terrorisme part de l’émancipation humaine, et pas le contraire.

Aucune religion ne justifie l'assassinat. Tuer un homme sans défense et désarmé est un acte de lâches et qui le commet n'est pas un guerrier mais un assassin.

Nous condamnons avec vigueur ces crimes contre l'humanité et nous présentons nos condoléance aux familles des victimes et aux peuples endeuillés.

Ne rêvez pas pauvres gens rien n'est spontané. Tout est programmé, décidé, déclenché par les chancelleries occidentales. La révolution citoyenne n'a pas encore commencé. Les portes de l'enfer ne sont pas complètement ouvertes.

Chateaubriand avait raison en disant « Le terrorisme est l'emploi de la terreur aveugle à des fins politiques, commerciales, religieuses ou idéologiques envahit le monde. »

Abdessatar Klai