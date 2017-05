Les biens et argent offerts par Jarraya seront confisqués

Selon une « source bien informée » citée par Mosaïque FM, la décision de confiscation des biens de Chafik Jarraya portera aussi sur les biens qu'il avait mis à la disposition de certains hommes politiques, et hommes de médias et des députés à l'Assemblée des Représentants du Peuple.

On sait que l’homme d’affaires a tant de fois déclaré qu’il a offert des biens et de l’argent à plusieurs personnes et qu’il a financé des partis politiques et des médias.