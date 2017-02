Les députés revendiquent de nouveaux avantages

Après l’augmentation de leurs salaires, les députés vont, bientôt, obtenir de nouveaux avantages. Si l’on croit le journal « Achourouk » dans sa livraison de ce jeudi 23 février, le vice-président chargé des affaires des députés Ghazi Chaouachi a présenté un plan en 20 points à concrétiser dans les tout prochains jours.

Parmi ces points, on relève notamment, l’octroi de passeports diplomatiques aux conjoints et aux enfants des députés, à l’instar des membres du gouvernement. Sachant que les députés bénéficient déjà de cet avantage. Ils revendiquent, également, l’accès aux soins dans l’hôpital militaire et des facilités pour l’obtention des billets d’avion notamment pour les députés de l’étranger. Toujours selon la même source, des démarches sont entreprises pour la signature de conventions avec des banques, des sociétés de leasing, des agences de voyage et des hôtels en vue d’obtenir des faveurs pour les représentants nation.