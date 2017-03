Les élections municipales encore dans le flou

L’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) a organisé, mardi, à Gammarth, une réunion de concertation sur le projet du calendrier des élections municipales en présence notamment du chef du gouvernement Youssef Chahed et des partis politiques.

Elle a proposé un calendrier qui prévoit le lancement des opérations d’inscription sur le registre électoral le 12 juin prochain. Les candidatures aux 365 conseils municipaux seraient ouvertes le 30 août et la campagne électorale démarrerait le 4 novembre, alors que le scrutin est proposé pour le 26 du même mois. Le vote des sécuritaires et des militaires se déroulerait en une seule journée entre le 19 et le 23 novembre.

Mais ce calendrier n’a pas reçu l’aval des partis politiques. Les représentants du Courant populaire, Al-Jomhouri, l’Union patriotique libre, Ettakatol, le Courant Al-Mahaba, le Parti des travailleurs et Machrou3 Tounes ont proposé d’organiser les municipales en mars 2018 et de faire en sorte qu’elles coïncident avec la fête de l’indépendance. Ils ont jugé difficile l’adoption du parlement du code des collectivités locales et de la dissolution des délégations spéciales avant cette date.

Quant aux partis de Nidaa Tounes, Ennahdha, Afek Tounes, Al-Irada et La Voix des Agriculteurs, ils ont suggéré d’organiser les élections en décembre 2017, pendant les vacances scolaires et universitaires afin de permette aux étudiants et au corps enseignant de participer à ces échéances. Ils ont, dans ce contexte, insisté sur la nécessité de prolonger les délais d’inscription sur le registre électoral, du dépôt de candidature et de la campagne électorale.

En réponse, le président de l’ISIE Chafik Sarsar a estimé qu’il est temps de fixer la date des élections municipales. Il a appelé à ne pas faire dépendre le choix de la date des élections, de l’adoption du code des collectivités locales. Le président de l’ISIE a, par ailleurs, affirmé que l’instance tiendra compte de toutes les propositions lors de sa réunion, qui aura lieu prochainement.

Pour sa part, le ministre des Affaires locales et de l’environnement, Riadh Mouakhar, a indiqué que le conseil des ministres se penchera, dans les jours à venir, sur le projet de loi relatif au code des collectivités locales (plus de 400 articles) en se focalisant sur les trois points de divergence.

Le ministre a précisé que l’organisation des prochaines municipales ne dépend pas de l’adoption de ce projet de loi. Il a estimé, toutefois, préférable qu’il soit approuvé avant ces échéances.

Pour le ministre des droits de l’homme et des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile Mehdi Ben Gharbia, la décision de retarder les municipales aura des répercussions sur les dates des prochaines élections législatives et présidentielle. Il a affirmé que le gouvernement d’union nationale est disposé à fournir le soutien nécessaire à l’ISIE.