Les nominations des délégués ne seront pas révisées

Le chef du gouvernement ne révisera pas les nominations des délégués, c’est ce qu’a déclaré Riadh Mouakher ministre des collectivités locales et de l’environnement au cours de l’émission7/24 sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi, lundi 30 janvier. Il a expliqué que Youssef Chahed a vérifié personnellement tous les CV des candidats et la liste a d’ores et déjà été communiquée aux gouverneurs pour installer les nouveaux délégués dans leurs régions.

De son côté, la députée de Nidaa Touens Ons Hattab présente dans la même émission a révélé que parmi les délégués limogés figurent un bon nombre appartenant au CPR. Elle a ajouté que certains d’entre eux ont hissé un autre drapeau à la place du drapeau national.