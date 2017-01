Les vrais chiffres des terroristes tunisiens dont plus de 600 ont péri en Syrie

Les statistiques concernant les Tunisiens qui se sont engagés dans les rangs de l’organisation terroristes Daesh varient, parfois, selon les humeurs des uns et des autres. Certains avancent le chiffre de 7.000, d’autres le voient à la baisse et le situent entre 4.000 et 6.000. Or, ils ne sont, en fait que 2.929 exactement, « toutes catégories confondues ». Ce chiffre a été annoncé par le président de la république Béji Caid Essebsi dans une interview accordée aux quotidiens la Presse et Achourouk, publiée ce dimanche 1er janvier 2017. « Le plus grand nombre de ces terroristes se trouvent en Syrie où plus de 600 ont péri», a précisé le chef de l’Etat.

Il a indiqué que « les appareils de l’Etat sont mobilisés ». Ceux qui reviennent seront « directement renvoyés devant la justice ». mais ce qui préoccupe le plus, le président de la république « est bien la presse étrangère qui répète maintenant que la Tunisie est le vivier du terrorisme dans le monde, alors que notre presse ne leur répond pas ». Il a expliqué que l’auteur de l’attentat contre le marché de Noël à Berlin, Anis Amri « vit en Europe et depuis 6 ans et a prêté allégeance à Daesh. Les Européens se doivent de comprendre que ce sont les conditions de vie qu’ils offrent aux émigrés qui ont poussé ces derniers à se «radicaliser».

Oui, nous avons un accord de réadmission avec l'Allemagne

A une question sur le rappariement des Tunisiens qui y vivent en situation irrégulière en Allemagne, le chef de l’Etat a confirmé l’existence d’un accord de réadmission. « Il y a eu un accord entre M. Habib Essid, ancien chef du gouvernement, et le ministre allemand de l’Intérieur », a-t-il souligné. « Nous ne pouvons pas refuser d’accueillir nos compatriotes ( il existe 1.200 Tunisiens en situation irrégulière) et les Allemands m’ont demandé de les reprendre. mais pas pêle-mêle (chila bila). Il faut d’abord qu’ils soient authentifiés tunisiens. Anis Amri par exemple disposait de six nationalités et de six cartes d’identité. Ils nous ont proposé des identités qui ne peuvent pas être tunisiennes. Le jour où on avait confirmé son identité aux Allemands, c’était le 17 décembre, soit 2 jours avant son attentat-suicide malheureusement.

Ceci dit, il y a une différence entre terroristes et résidents en Allemagne dans une situation illégale. Le dossier de ces derniers est en examen continu et 84 sont déjà retournés depuis un an et demi. Il n’empêche, ils sont plus de 1.200 et leurs dossiers sont suivis régulièrement ».



A Angela Merkel qui l’a contacté personnellement, Béji Caid Essebsi a fourni « les données nécessaires sur le cas d’Anis Amri. Pour le reste des Tunisiens en Allemagne, nous avons convenu de poursuivre l’application de l’accord déjà conclu entre nos deux pays ».