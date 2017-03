L’habit traditionnel en fête dans l’école Farhat Hached à l’Ariana

La Tunisie célèbre, ce jeudi 16 Mars, la journée nationale de l'artisanat et de l'habit traditionnel qui a été instituée en 1991 en vue d'ancrer les valeurs d'authenticité et d'appartenance civilisationnelle et historique à la Tunisie, mais également pour encourager et soutenir le secteur l’artisanat national. Ce secteur qui employait, dans le temps, pas moins de 300 mille personnes, participait à hauteur de 4% au PIB et générait des entrées en devises évaluées à 250 millions de dinars par an. Délaissée au cours des dernières années, cette journée a été « ressuscitée » pour rebooter un secteur en déliquescence. A cette occasion, des salons de l’artisanat sont organisés à travers les régions.

L’école primaire Farhat Hached de l’Ariana a choisi de fêter cette journée à sa manière. Sa directrice a exhorté les élèves à venir ce jeudi en habits traditionnels pour marquer cet événement et montrer la voie aux plus âgés. Ce matin, elle a été agréablement surprise de constater que son appel a été entendu et les enseignants contents de voir leurs protégés qui en « djebbas » et « chachias », qui en « kaftans » entrer dans les salles de classes, ont applaudi leur geste.

Dommage que nos chaines de télévision ratent, comme souvent, ce gendre d’événement, pour se concentrer sur l’officiel.