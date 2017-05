L’historien Mohamed Talbi n’est plus

L’historien, penseur et islamologue tunisien Mohamed Talbi est décédé dans la nuit du dimanche au lundi 1er mai 2017 à l’âge de 95 ans.

Professeur émérite à l’université de Tunis, où il a enseigné l’histoire du moyen âge pendant de nombreuses années, il a également fréquenté les cercles universitaires européens et nord-américains. Marqué par cette double influence, il prône une mutuelle reconnaissance entre les traditions de l'Occident et de l'Orient.

Mohamed Talbi a publié une trentaine d'ouvrages et une centaine d’articles consacrés à l’histoire, la théologie et la spiritualité. Il a également rédigé des ouvrages d’intérêt plus général pour un public plus large, présentant les origines de la religion et ses principaux courants anciens et actuels. Mais son apport principal aura été d’inviter à réfléchir sur les bases mêmes du discours sur les religions.

Il a consacré une grande partie de sa vie au dialogue entre les religions et les cultures.

Paix à son âme.