Libye : les femmes de moins de 60 ans interdites de voyager seules

Le 16 février les autorités militaires de l'est du pays ont pris la décision d'interdire aux femmes de moins de 60 ans de voyager seules à l'étranger sans être accompagnées d'un homme de la famille, « un moharram ». Un communiqué signé par le gouverneur militaire de l'est du pays, le général Abderrazak Nadhouri, annonce l'interdiction de voyager pour une femme seule et stipule que c'est pour « l'intérêt général ». Le général a défendu sa décision en expliquant qu'elle n'est motivée « ni par la religion ni par la politique » mais pour « la sécurité nationale » de la Libye.

« Nous avons eu connaissance de cas où des Libyennes ont traité avec des services de renseignement étrangers », affirme Nadhouri.

Cette décision a enflammé les réseaux sociaux et une majorité de Libyens, à l'est comme à l'ouest, se sont unis pour dénoncer cette décision qui n'est appliquée qu'en Arabie Saoudite.

Des avocats et des associations de défense des droits de l'homme ont annoncé qu’une telle décision est contraire à la Constitution qui garantit la liberté de mouvement à tout Libyen.