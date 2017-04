Ligue des champions : nouvelle correction pour le Barça, battue 3-0 par la Juventus

Encore une fois, le C+FC Barcelone a sombré à l’extérieur. Après sa cinglante défaite au tour précédent contre le PSG à Paris(0-4) que l’équipe de Luis Enrique a réussi à remonter au Camp Nou( 6+1), au cours d’une soirée exceptionnelle, elle a été sévèrement battue par la Juventus de Turin, en quart de finale de la ligue des champions, par trois buts à zéro. Le FC Barcelone devra à nouveau réaliser l'impossible, mercredi 19 avril sur sa pelouse. Mais face à la Juventus Turin, son expérience, sa science de la défense et son génie Paulo Dybala en attaque, il sera compliqué de récidiver.

Dès la 7e minute, l'attaquant argentin de 23 ans réalisait un enchaînement de grande classe, contrôle en pivot d'un centre de Juan Cuadrado puis frappe enroulée du gauche sur la droite de Marc-André Ter Stegen. 15 minutes plus, à gauche dans la surface cette fois, il reprenait en première intention un nouveau centre en retrait, de Mario Mandzukic. 2-0. 22e minute.



En face, Dani Alves, l'ancien de la maison blaugrana, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro et Gianluigi Buffon muselaient parfaitement la MSN. Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar ont souffert de la comparaison avec Dybala, Gonzalo Higuain, Mandzukic et Cuadrado, constamment dangereux. C'est néanmoins de la tête d'un défenseur que venait le but du 3-0, celui qui permet à la Juve de poser un pied et demi en demi-finale, celle de Giorgio Chiellini (55e).