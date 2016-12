L’IVD met fin au contrat du blogueur Hamadi Khlifi

Le blogueur Hamadi Khlifi qui a été arrêté, à Sfax le 21 décembre courant, suite à un post publié sur sa page Facebook considéré comme une incitation au meurtre du président de la république travaillait au sein de l’IVD et était proche de l’organisation « I Watch ».

C’est pourquoi, l’Instance a décidé de mettre fin à son contrat, après avoir constaté qu’il a commis une grave erreur.

Dans un communiqué publié, jeudi 22 décembre, sur son site officiel, l’IVD considère que l’intéressé a enfreint le devoir de réserve et de neutralité édicté dans la loi organique de la justice transitionnelle et dans son règlement intérieur. Elle ajouté qu’elle se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne ou toute partie qui exploite cet incident pour dénigrer l’instance et porter atteinte à son prestige.