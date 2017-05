A l’occasion d’El Omra : bénéficiez de 50% de réduction sur vos appels avec vos pèlerins

À l’occasion du Moins Saint de Ramadan, Tunisie Telecom offre à sa clientèle fixe et mobile l’opportunité de rester toujours en contact avec leurs pèlerins en Arabie Saoudite à travers des tarifs avantageux.

Cette nouvelle tarification qui se poursuit jusqu’au 27 juin prochain, consiste à offrir une réduction de 50% sur :

Tous les appels en Roaming émis depuis l’Arabie Saoudite vers la Tunisie;

Tous les appels émis vers l’Arabie Saoudite depuis la Tunisie à partir d’un fixe ou d’un mobile TT. Pour en bénéficier les clients Mobiles Prépayés composeront gratuitement le code *142# alors que les clients mobiles post-payés et fixes en bénéficieront automatiquement et gratuitement ;

Tous les appels du service Tfadhel en Roaming en Arabie Saoudite. Pour en bénéficier les clients Mobiles Prépayés composeront gratuitement le code *114*le numéro à appeler # et les coûts d’appels seront pris en charge par la personne appelée en Tunisie.



Pour plus de détails sur cette promotion consulltez le site Tunisie Telecom www.tunisietelecom.tn; ou composez le 1298.