Loi 52 : il y a 10 ans il était question de la modifier mais…

Depuis la proposition annoncée par le président de la République Béji Caid Essebsi, dimanche 19 février 2017 sur la chaîne Nessma TV, de suspendre les poursuites pénales et carcérales à l'égard des consommateurs de drogues douces, la polémique ne cesse d’enfler entre partisans et opposants et chacun y va de ses propres convictions. Cette fameuse loi 52 ralative à la consommation des stupéfiants adoptée en 1992 sous le régime de l’ancien président Ben Ali est jugée très répressive et contraignante étant donné qu’elle ne laisse aucune autre alternative pour le juge que la prison ferme. Depuis sa promulgation, le nombre de jeunes condamnés s’est élevé à 120.000, pour la plupart en bas âge et de surcroit encore au lycée. En 2016, 6 662 individus ont été arrêtés et près de 4 000 d’entre eux ont été condamnés à la prison ferme. Avec des conséquences dramatiques pour les jeunes, leurs familles et la société.

Débat de société

Le chef de l'Etat débat a placé le débat au cœur de l’actualité et la dépénalisation de la drogue est devenue un sujet de société. Il l’a relancé après avoir constaté que le projet d’amendement de la loi 52 a trainé de long en large dans les arcanes de l’Assemblée des représentants du peuple. Il s’agit pour lui d’une promesse de campagne après avoir relevé les dégâts de cette loi répressive. Plus répressive que dans la plupart des pays. Au Maroc, les fumeurs de joints risquent de deux mois à un an de prison et en Algérie de deux mois à deux ans. Les poursuites pénales sont annulées au cas où l’accusé consent à une cure de désintoxication. Alors qu’en Tunisie, la loi est appliquée sans aucune circonstance atténuante.

Une première proposition d'amendement en 2006

L’amendement de cette loi, qui demeure toujours en application et continue à faire des victimes auprès des populations les plus vulnérables du pays, a été proposé pour la première fois en 2006. Dans une étude réalisée par l’Observatoire national de la jeunesse et publié en septembre de la même année, sur « les nouveaux phénomènes comportementaux chez les jeunes: de l'identification à la recherche de nouveaux mécanismes de prévention », il a été clairement dit qu’au moment où « les recommandations des Nations unies prônent la prévention, la réduction des risques et la réinsertion des usagers de drogue dans la société », la Tunisie continue à suivre une politique répressive en matière de lutte contre la consommation des stupéfiants ». Présentée, au mois d’avril 2007, au cours d’un conseil ministériel sous la présidence de l’ancien premier ministre Mohamed et en présence des membres du gouvernement concernés et d’autres responsables dont le directeur général de l’Observatoire de la jeunesse, il a décidé de former une commission mixte entre les ministères de la justice et de la jeunesse pour approfondir la réflexion sur le sujet et proposer un projet d’amendement.

La question a été remise sur la table au cours d’un conseil de ministres lors de la présentation du rapport annuel sur la situation de la jeunesse, en septembre 2009 et l’idée d’amendement a été approuvée. Le ministre de la jeunesse de l’époque, Samir Labidi, a alors proposé par écrit la suppression de la peine de prison pour la première fois. A cet effet, l’article 4 devait être amendé comme suit : « sera puni d’une amende de mille à trois mille dinars tout consommateur ou déteneur à usage de consommation personnel de plante sou matières stupéfiantes, hors les cas autorisés par la loi. En cas de récidive il sera puni d’un à cinq ans de prison et d’une amende de mille à trois mille dinars ». De même qu’il a proposé la suppression pure et simple de l’article 8 de la dite loi qui stipule qu’il « sera puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans de prison et d’une amende de mille à cinq mille dinars d’amende quiconque fréquente sciemment un lieu affecté et aménagé pour l’usage des stupéfiants et dans lequel il en est fait usage ».

La prévention ne doit pas être puisée dans les logiques judiciaires

Il est à rappeler que cette étude a a été réalisée à partir d'une enquête originale basée sur des rencontres directes avec un échantillon de jeunes de moins de 21 ans impliqués dans des affaires de délinquance, arrêtés, jugés et ayant séjourné dans un établissement de redressement ou pénitentiaire. La démarche suivie s'est faite autour de quatre axes de recherche: le premier a servi à délimiter les catégories de délinquance et analyser les causes, le deuxième à contribuer à la mise à jour des mécanismes de prévention, le troisième à identifier et à relever les insuffisances du système éducatif et social et le quatrième à proposer des méthodes de prévention et d'encadrement promptes à être utilisées en tant que mécanismes.

Expliquant les raisons directes de la déviance juvénile, l'étude retient trois grandes causes: d'abord, celles en rapport avec le milieu familial, tels que le faible revenu, le conflit parental ou le recours à la violence pour résoudre les conflits à l'intérieur de la famille. Ensuite, celles en rapport avec le milieu scolaire comme l'échec scolaire, l'attitude répressive au sein des établissements scolaires. Enfin, les causes économiques et sociales tels que l'insuffisante absorption par les filières de la formation professionnelle des élèves ayant quitté l'école prématurément, une vie professionnelle précoce, le manque d'associations pour encadrer les jeunes, les agressions sexuelles et l'exploitation des jeunes (mendicité par exemple).

L’étude a démontré que les nouveaux mécanismes de prévention ne doivent plus être puisés uniquement dans les seules logiques judiciaires mais également dans les sciences sociales, car, au fur et à mesure qu'on cerne la personnalité de l'enfant ou de l'adolescent et son environnement, on identifie mieux l'origine de son comportement et on trouve davantage de solutions le menant à sa réintégration sociale.

Brahim Oueslati