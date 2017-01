Lotfi Laamari entendu par le juge d'instruction et laissé en liberté

Le journaliste et chroniqueur Lotfi Laamari a été entendu ce lundi 23 janvier, par le juge d’instruction près du tribunal de première instance de Tunis qui a décidé de la maintenir en liberté.

Lors d'une déclaration accordée à la radio Jawhara FM, Laamari a affirmé que « c'est la liberté d'expression qui l'a remportée aujourd'hui, et tant que cette dernière en est sortie victorieuse, c'est la Tunisie qui a gagné ».

Par ailleurs, il a considéré que « la liberté d'expression est un acquis qu'il faut préserver, soulignant que critiquer la justice n'a pour but que de construire un pays tel que le veux le peuple ».

Rappelons que le journaliste Lotfi Laamari est poursuivi pour « atteinte à la justice » selon le ministère public et ce à la suite de soçn commentaire sur le verdict prononcé par le tribunal de première instance de Sousse, dans l’affaire de l’assassinat de Lotfi Naguedh, ancien coordinateur de Nidaa Tounes à Tataouine. Il a déclaré que sur la chaîne privée El-Hiwar Ettounsi, « le verdict rendu dans l’affaire de Lotfi Nagdh a « humilié le peuple », qualifiant l’institution judiciaire de « corrompue. La justice tunisienne est en grande partie corrompue et politisée Aujourd’hui, les ligues de protection de la révolution commettent des assassinats et la justice libère ».

Il est à noter que plus d’une vingtaine d’avocats ont assisté Laamari lors de son audition et que plusieurs journalistes et autres défenseurs de la liberté d’expression étaient présents devant le tribunal de Tunis pour le soutenir.