Mehdi Jomaa se prépare déjà l'élection présidentielle

Très attendu, le lancement du parti de l’ancien chef du gouvernement Mehdi Jomaa a été, officiellement, annoncé ce mercredi. Sous le nom « Al Badil Ettounsi » (Tunisie Alternatives), la nouvelle formation qui vient s’ajouter à, plus de 200 autres déjà existantes, pour la plupart sur le papier seulement, servira de rampe de lancement pour l’ancien locataire de la Kasbah dont les ambitions sont claires, après la primature, la présidence de la République.

Jomaa qui a gardé le contact avec un bon nombre des membres de son gouvernement, a déjà commencé par les associer dans la création de cercle de réflexion en 2016, un « think Thank » qui s’est penché sur la préparation d’une mouture du programme du parti qui ambitionne « d’unir les Tunisiens » pour une « une vision du futur pleine d’espoir, basée sur les principes de travail et d’initiative »..

Certains se retrouvent dans la liste des membres fondateurs comme Tawfik Jelassi (Enseignement supérieur, Recherche scientifique et Technologie de l’information et de la communication), Kamel Bennaceur (Industrie), Hedi Belarbi (Équipement), Nidhal Ouerfelli (Coordination et Affaires économiques). Ils sont associés à des personnalités du barreau et du monde de l’entrepreneuriat comme Neila Ben Chaâbane, Emna Krichène, Mohamed Ali Toumi, Emna Kallal, Sana Fathallah Ghenima, Lotfi Saïbi et les jeunes Aziz Majoul et Mohamed Nahali complètent le puzzle

L’ancien chef du gouvernement veut rassembler au-delà des divergences idéologiques, car il pense que « le pays ne peut plus supporter la poursuite des divisions ». Son parti s’adresse à « la Tunisie qui travaille, qui ne fait pas de bruit et qui est silencieuse ». Il annonce déjà la couleur en déclarant qu’il prendra part aux municipales de 2017 mais aussi aux élections législatives et présidentielles de 2019.