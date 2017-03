Migration : nouveau revers pour le président américain Donald

Un juge fédéral de Hawaï a bloqué mercredi 15 mars la nouvelle version du décret migratoire du président américain. Deux autres juges doivent encore rendre leur décision sur ce controversé décret.

A Hawaï, le magistrat fédéral Derrick Watson avait promis de faire connaître sa décision avant minuit heure de Washington, instant précis où doit entrer en application le texte controversé. Ce dernier a estimé que la suspension du décret évite un "préjudice irréparable". Dans un mémoire adressé lundi au juge de Hawaï, le gouvernement soutenait que les restrictions d'entrée aux Etats-Unis de certains étrangers relèvent "de l'exercice valide de l'autorité présidentielle conformément à la loi".

Une première version du décret bloquée le 3 février

Donald Trump estime en effet impératif de fermer temporairement les frontières américaines aux réfugiés du monde entier et de suspendre l'octroi de visas durant 90 jours pour les ressortissants d'Iran, de Libye, de Syrie, de Somalie, du Soudan et du Yémen.

Cette bmesure qui ne concerne plus l'Irak et qui exempte les détenteurs de visas et de "cartes vertes", sésame des résidents permanents, est atténuée par rapport au premier décret adopté le 27 janvier. Celui-ci avait brusquement semé le chaos dans les aéroports et suscité des réactions outrées à l'étranger. Son application avait été bloquée le 3 février.