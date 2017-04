Mobilisation des moyens et des équipements en faveur des forces sécuritaires

Le ministre de l'intérieur, Hedi Majdoub, a souligné que son département a mobilisé « le plus possible d'équipements, moyens et matériel modernes pour conférer plus d'efficience au système sécuritaire », recommandant aux hommes de sécurité de faire preuve de bonne gestion et d'imagination.

« Le ministère s’emploie à accroitre l'intérêt porté à la formation et à la mise à niveau afin que l'appareil sécuritaire soit au diapason avec les technologiques et maitrisant les dernières nouveautés dans le domaine sécuritaire et les modes de préservation de l'ordre, de la sécurité et de lutte contre le crime », a indiqué Hedi Majdoub mardi lors d'une cérémonie de remise de décorations au profit de cadres et agents de la sécurité à l'occasion du 61ème anniversaire de la création des forces de sécurité intérieur, organisée au siège du ministère, en présence de Ghazi Jribi, ministre de la justice.

Il a affirmé que le ministère de l’intérieur œuvre a améliorer la qualité des services prodigués aux citoyens afin de consolider de nouveaux concepts rapprochant l'agent de sécurité avec le citoyen et consacrant le plus possible dans les faits le principe de la police de proximité.

« Nous nous attelons également à moderniser et rapprocher les services administratifs aux citoyens, à l'instar de la mise en vigueur dès octobre dernier de la demande de retrait d'extrait des antécédents judiciaires (B 3) au profit des Tunisiens établis à l'étranger avant de généraliser prochainement ce service aux Tunisiens sur tout le territoire national », a-t-il annoncé.

Le ministre de l'intérieur a appelé tous les membres des différents corps des forces de sécurité « à persévérer dans l’action de consolidation du climat de sécurité, de préservation des acquis de la communauté nationale et de lutte contre toutes les menaces auxquels font face les citoyens et l'Etat, dans le strict cadre et le respect de la constitution, des droits de l'homme, des libertés et dans la neutralité totale ».

Le ministre a réaffirmé le « souci du département à assurer la couverture sociale des sécuritaires », rappelant les mesures gouvernementales prises pour améliorer les conditions sociales et matérielles des agents des forces de sécurité intérieure et promettant l'examen de nouvelles mesures à cet égard.

Hedi Majdoub a précisé que le pourcentage de promotion au bénéfice des cadres et agents de la sécurité (police, sécurité, garde nationale, protection civile, prisons et réinsertion) a dépassé 80 %, assurant que son département suit de près les conditions sociales et psychologiques des familles des martyrs de l'institution sécuritaire.

De son côté, le ministre de la justice Ghazi Jeribi, a affirmé que « les réussites dans la préservation de la sécurité générale constituent le pilier du développement, de l'essor et de l'investissement et sont un garant de la confiance dont jouissent les institutions de l'Etat, ce qui contribue au succès des projets socio-économiques dans les secteurs public et privé et dans l'impulsion de la coopération ».

« Le gouvernement poursuivra son encadrement des fonctionnaires des forces de sécurité intérieure pour les motiver à mener à bien leurs missions », a-t-il souligné, se félicitant des grands efforts consentis par les sécuritaires pour préserver l'ordre public et la sécurité, la protection des individus, des institutions, des propriétés et des installations.