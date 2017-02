Mohsen Marzouk dépose plainte auprès de Chawki Tabib contre les nominations des délégués

Dans un communiqué publié dans sa page Facebook, le mouvement « Mashrou3 Tounes » a fait savoir que son secrétaire général Mohsen Marzouk, s’est rendu, ce lundi 13 février au siège de l’Instance nationale de lutte contre la Corruption (INLUCC), pour déposer une déclaration de suspicions de corruption concernant des nominations dans l’Administration publique. Il était accompagné d’une délégation de son mouvement.

Mohsen Marzouk a remis à Chawki Tabib, président de l’instance, un rapport sur des soupçons de corruption dans les nominations à de postes de responsabilité. Ces nominations « n’ont pas respecté les critères de la compétence et ont obéi à des considérations politiques », selon Marzouk. Il s’git notamment des dernières nominations des délégués qui n’ont pas respecté les critères objectifs et ont, selon, lui pour but d’influer sur les prochaines élections municipales.

Il est à rappeler que ces nominations ont été effectuées sur une base « partisane » et ont soulevé des critiques de toutes parts.