Mohsen Marzouk pour des élections législatives anticipées

Mohsen Marzouk le secrétaire général du mouvement « Mashrou3 Tounes », ne lâche pas le gouvernement de Youssef Chahed dont il veut la peau. « C’est un gouvernement qui a failli politiquement et moralement »a-t-il déclaré dans l’émission Midi Show, mercredi 3 mai.

Il appelle à un débat national afin de préserver l'Etat et ses institutions et la transition démocratique et économique, qui ne soit pas initié par l'exécutif et le législatif. Ce débat, doit, selon lui aboutir à la formation d’un nouveau gouvernement composé de compétences non partisanes.

Dans le même sens, le secrétaire général de Machrou3 a proposé que des organisations civiles supervisent le dialogue, estimant que le gouvernement actuel émane d'une coalition incomprise.

D'autre part, Mohsen Marzouk pense qu'aucune partie n'est satisfaite du gouvernement de Youssef Chahed et qu'il est temps de réfléchir au changement.

« Cette coalition a fortement échoué », a déclaré Marzouk précisant que des pressions sont exercées sur le gouvernement et sur Youssef Chahed qui n’est même pas soutenu par son parti Nidaa Tounes.

Marzouk va même loin en évoquant la possibilité d’ d'élections législatives anticipées supervisées par un gouvernement non partisan.