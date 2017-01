Moncef Marzouki : « l’attentat du 11 septembre 2001 a été commis par des Tunisiens » !

« Quel est le point commun entre l’attentat du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, celui de Berlin le 19 décembre 2016 et celui de Nice le 14 juillet 2016 ? La haine des Occidentaux ! Pas seulement. Ils ont été commis par mes compatriotes, par des Tunisiens qui ont frappé aussi en Tunisie même et ce à plusieurs reprises »

C’est Moncef Marzouki qui se dit médecin, militant des droits de l’homme et ancien président de la république tunisienne qui l’écrit noir sur blanc dans une tribune publiée lundi 23 janvier dans le journal « le Monde ».

Jamais les Tunisiens n’ont été accusés d’avoir commis les attentats du World Trade Center de New York. Si Marzouki le disait les Américains pourraient nous demander des dédommagements.

Pour enfoncer le clou et étendre la responsabilité à tout le monde pas seulement à laTroïka dont il fut un des éléments-clés, il précise que « les attentats n’ont pas cessé depuis 2010, les pires ayant coûté la vie à 24 touristes lors de l’attaque du Musée du Bardo, à Tunis, le 18 mars 2015, et à 39 autres à Sousse le 26 juin 2015 ». Il n’oublie non plus de reprendre les chiffres selon lesquels le nombre de « terroristes tunisiens(qui) sont à l’œuvre, que ce soit en Libye, en Irak ou en Syrie », est estimé entre 3 500 et 5 000.

Et d’ajouter fort de sa trouvaille : « Comment se fait-il qu’un pays d’à peine 12 millions d’habitants puisse avoir une telle surreprésentation dans le monde du terrorisme international ? Plus curieux, comment peut-il avoir aussi une surreprésentation à l’échelle internationale dans le domaine de la défense des droits de l’homme ?

Il y voit une « contradiction profonde », d’autant selon lui « C’est aussi un peu en tant qu’ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme (1989-1994) que j’ai été élu chef de l’Etat en 2011. » Et en 2015, la Tunisie a reçu le prix Nobel de la paix. La société tunisienne serait-elle schizophrène ?

cette affirmation est bien sûr tirée par le bout du nez puisqu’il ne doit son accession à la présidence qu’au bon vouloir du parti Ennadhdha qui doit amèrement le regretter puisque l’intéressé montre de l’ingratitude envers son bienfaiteur.

Pour lui, « les peuples demandaient la démocratie et la justice sociale, l’Europe et les Etats-Unis en ont trop peu fait, laissant les fanatiques religieux propager le terrorisme, estime l’ancien président tunisien ». C’est pourquoi, il lance un appel à l’occident pour « nous aider à parachever le printemps arabe ».

