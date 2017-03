Moncef Marzouki va tout déballer sur « Al Jazeera »

L'ancien président de la République Moncef Marzouki sera, à partir de dimanche 19 mars, l’invité de l’émission « Témoin de l’époque ( chahed 3ala al 3asr) diffusée sur la chaîne qatarie « Al Jazeera » et animée par Ahmed Mansour. Marzouki a enregistré toute une série d’épisodes. Selon, le site de la chaîne, l’ancien locataire du palais de Carthage «va divulguer les secrets de la présidence tunisienne après la révolution des jasmins ». Il évoquera la période de la Troïka et son conflit avec le mouvement Ennahdha ainsi que la tentative du coup d’Etat fomenté contre lui, les conspirations contre la révolution et son échec face à l’actuel président Béji Caid Essebsi