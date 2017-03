MOOD TALENT salué par l'ambassadeur de France

MOOD TALENT, salon mensuel des nouveaux créateurs, a célébré son premier anniversaire avec une nouvelle exposition nommée : "HAPPY" qui s’est déroulé du 10 au 12 mars, à DAR EL MARSA.

A cette occasion, Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur de France en Tunisie, qui a visité l'exposition a tenu à faire connaissance avec chacun des 18 exposants, pour en apprendre plus sur leur métier respectif, leurs projets, et bien sûr admirer leurs créations et pièces uniques. Il a également eu le plaisir de rencontre la créatrice du concept, Isabelle Enault, et salué le concept, l'exposition et les créateurs exposants

Il a d’ailleurs partagé un post sur sa page facebook dans lequel il a déclaré :

"Apres mon bain rituel du dimanche de la Marsa, et sous le soleil éclatant de ce dimanche consacré à la visite des galeries d'art, je fais un stop à l'hôtel Dar el Marsa qui accueille un salon de nouveaux créateurs haut de gamme. Je veux saluer le travail d'Isabelle Enault qui avec MOOD TALENT associe image de marque et expositions de nouveaux créateurs tunisiens (design, calligraphie, couture, joaillerie, maroquinerie, mosaïque, tissage, deco ...), et dont l'objectif est de faire rayonner la Tunisie à travers ses créateurs. Pari réussi !"

Ravi de la visite de l’ambassadeur, Isabelle Enault, précise : "Après les félicitations que j'ai reçues le mois dernier par l'ambassadeur de Turquie, je suis très honorée d'être saluée et reconnue par l'ambassadeur de France, mon pays d'origine. Olivier Poivre d'Arvor a démontré son intérêt pour la création artisanale et mon concept MOOD TALENT avec beaucoup de sincérité, ce qui est encore plus touchant et gratifiant".

L’évènement en vidéo