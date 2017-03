MOOD TALENT souffle sa première bougie à DAR EL MARSA

A travers un communiqué de presse, MOOD TALENT, le salon mensuel des nouveaux créateurs, annonce qu’à l’occasion de son premier anniversaire, elle organise une exposition baptisée HAPPY du 10 au 12 mars prochain à l’hôtel Dar el Marsa. Un second défilé est également en cours de préparation pour le printemps.

Axée sur les créateurs du domaine de la mode tunisienne, contemporaine ou revisitée, ainsi que le design et la déco, l'exposition présentera les nouvelles collections et pièces uniques de : Barka Store, Be Just Be, Camelia Scent, Cyrius, Eclektik Mind, Extase, Kerkenatiss, Kokett, Maison de l'Artisane, Mon Sac Couffin, Om Ezine, Refka Touati, Sofia Bessi, Zayn, Zayani Fashion .......

Le salon permet aux créateurs-exposants de valoriser leur marque, leurs réalisations, et de rencontrer un public ciblé, dans un univers chic et glamour : Dar el Marsa.

Le concept haut de gamme, basé sur la communication et l'image de marque, a aussi pour objectif de faire rayonner la Tunisie à travers des expositions mensuelles, pensées autour d'un thème et de professionnels sélectionnés.

Un deuxième défilé de mode dédié aux créateurs exposants

Après le succès de son précédent défilé « Flower », MOOD TALENT prépare en partenariat avec Dar el Marsa, un défilé privé et printanier sur le thème de la lumière ! ... suivi de 3 soirées d'exposition.

Les pièces uniques et nouvelles collections sont à découvrir :