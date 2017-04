Municipales : un mauvais scénario est-il en train d’être préparé ?

A peine annoncée, la date des élections municipales se trouve contestée par des partis politiques et des organisations de la société civile. Le 17 décembre ne semble pas convenir pour ATIDE et Mourakiboun. Moez Bouraoui président de l’organisation ATIDE, invité de la Matinale sur Shems FM pour parler des élections municipales, a affirmé sur ce sujet que l’intérêt du pays et des citoyens est en jeu, et qu’un mauvais scénario est en train d’être préparé.

Bouraoui a également précisé que qu’un membre d'un grand Parti tunisien, lui a dit qu’une décision pour établir les élections municipales en mars 2018 a été prise lors d’une réunion fermée.

De son coté, Amine Halouani vice-président du réseau Mourakiboun, a affirmé lors de la même émission qu’il est inutile d’établir les élections municipales sans le code des collectivités locales.

Il est à rappeler qu’après moult concertations avec le gouvernement, les partis politiques et la société civile, Chafik Sarsar, le président de l’ISIE a annoncé que les élections municipales auront lieu dimanche 17 décembre 2017. Les premières municipales de l'après-révolution, attendues de longue date afin de consolider la transition démocratique en Tunisie, auront lieu le 17 décembre 2017, a annoncé lundi le président de l'instance électorale Chafik Sarsar.



Il s'agit, en effet, des premières municipales d’après le 14 janvier 2011. Depuis lors, les villes tunisiennes sont gérées par des "délégations spéciales", en charge des affaires courantes.