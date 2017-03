Néji Jalloul : je suis là jusqu’en 2019

Le ministre de l’éducation Néji Jalloul multiplie les entretiens avec la presse écrite. Après sa longue interview publiée, il y a quelques jours dans le quotidien la Presse , il récidive ce lundi dans l’hebdomadaire « Acharaa Al Mahgaribi » sur deux pages entières. Jalloul qui est de plus en plus contesté par les deux syndicats de l’enseignement, ne semble pas être affecté outre mesure par leur appel à son remplacement. « Ils ne sont que deux sur neuf », a-t-il asséné et il n’en a cure. Il est là, toujours là solide au poste et compte y rester jusqu’en 2019. Mais si jamais, il est révoqué entre temps, il retournerait à son parti Nidaa Tounes ou rejoindrait un autre parti s’il ne trouvait pas de place auprès de ses camarades « nidaistes ». Et pourquoi ne pas former son propre parti. Pour le moment, on n’en pas là.

Monsieur « grande gueule » défend son projet de réforme et pense que ceux qui le combattent aujourd’hui sont ceux-là mêmes qui ont combattu l’un de ses prédécesseurs, Mohamed Charfi, au début des années 1990. Il y tient mais préfère garder les pieds sur terre, car le chemin est plein d’embûches. Malgré ses bonnes relations avec le chef du gouvernement, ils ont milité ensemble au sein du parti « Al Joumhouri » avant de rejoindre Nidaa Tounes, comme avec le président Béji Caid Essebsi, le seul qui a toutes les légitimités et il serait prêt à soutenir sa candidature pour un nouveau mandat en 2019, son départ du gouvernement ne serait pas exclu. A moins qu’il ne chute dans un autre poste, chose qu’il rejette pour le moment. Mais chaque chose en son temps.