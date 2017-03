New African Woman Forum signe sont grand retour avec sa deuxième édition

A travers un communiqué de presse, les organisateurs de New African Woman Forum, l’événement phare mettant en valeur les femmes leaders du continent, annoncent la tenue de la seconde édition de cette manifestation qui se déroulera cette année à Dakar au Sénégal, les 12 et 13 avril prochain. Les Trophées qui sont remis à l'occasion de New African Woman ont pour objectif de récompenser les femmes africaines qui se sont distinguées dans 12 catégories clés.

En 2016, la lauréate du Trophée de la Femme Africaine en Politique, Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente sortante de l’Union Africaine, a dédié son prix aux milliers de femmes et d'hommes qui œuvrent pour l’autonomisation de la femme africaine.

La première édition a rassemblé plus de 200 femmes parmi les plus influentes d’Afrique, telles que Joyce Banda, l’ancienne Présidente du Malawi, Hannah Tetteh, l’ancienne ministre des Affaires étrangères du Ghana, Bineta Diop, l’envoyée spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine, pour les femmes, la paix et la sécurité, ainsi que Jeanine Mabunda Lioko, représentante personnelle du Président de la République Démocratique du Congo, en charge de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants.

Leila Ben Hassen, Directrice générale d'IC Publications rappelle que l'une des missions du Groupe est de faire entendre haut et fort la voix des femmes africaines et de l’Afrique. L’objectif est de réduire les disparités hommes-femmes et de faire partager les expériences et les succès des femmes en rassemblant des dirigeants politiques, des chefs d’entreprises, des acteurs de la société civile et des décideurs des secteurs public et privé. Pour changer la donne, il faut placer la barre très haut et proposer des solutions à long terme pour promouvoir la femme et le développement de l'Afrique.

La rédactrice en chef, Regina Jane Jere, souligne que le Forum de Dakar sera porteur de messages puissants, notamment des jeunes générations. Il s’agit pour les influenceurs et décideurs de s'engager à agir pour améliorer la place des femmes et accélérer le développement du continent.

L’appel à candidatures des Trophées New African Woman est maintenant ouvert.

Cliquez ici ou envoyez vos candidatures à : awards@icpublications.com . La date limite pour la présentation des candidatures est le mercredi 25 mars 2017.

Les lauréates seront annoncées lors du diner de gala, le 12 avril 2017.

À propos du New African Woman Forum & Awards :