Nidaa Tounes : Chahed président, Hafedh secrétaire général ?

Le président du groupe parlementaire de Nidaa Tounes à l’Assemblée des représentants du peuple, Sofiène Toubel a annoncé dans Midi Show de ce mercredi 1er février 2017 qu’il souhaite que Youssef Chahed devienne président du parti lors de la réunion du bureau exécutif de Nidaa Tounes, prévu pour le 12 février. Il s’est déclaré contre le limogeage de Ridha Belhaj et de d’autres dirigeants gelés récemment.

Selon lui, la réunion du 12 février sera importante puisqu’elle sera marquée par l’intégration de figures sportives et culturelles au bureau exécutif de Nidaa Tounes.

Dans ce même contexte, Toubel a estimé que la désignation de Hafedh Caid Essebsi comme secrétaire général reste possible.

Par ailleurs, il a affirmé que Hafedh Caid Essebsi et l’homme d’affaires Chafik Jarraya ont surmonté leurs différends.

En réponse à certaines déclarations selon lesquelles, les récentes nominations de délégués ont été faites sur la base d’appartenance politique, Sofiène Toubel a souligné que le principe des quotas partisans doit être appliqué vu que le pays a déjà traversé la phase de transition politique. Il a indiqué que des délégués qui appartiennent au CPR poursuivent toujours leurs missions et n’ont pas été remplacés parce que leur travail est apprécié par l’Etat et les citoyens.

Sofiène Toubel a indiqué que l’approbation de la loi électorale a pris beaucoup de temps à cause des litiges qui ont marqué l’examen du projet. Il a ajouté que les blocs parlementaires ont voulu trouver un consensus sur les différents points de litige dont notamment la question du vote des forces armées.

Toubel a déclaré dans ce sens que les militaires ont le droit de voter pour élire leurs représentants aux conseils régionaux.

Il a estimé que l’ISIE pourrait bientôt fixer les dates des deux prochaines échéances électorales. Il a souligné que son parti s’activera pour que les élections puissent avoir lieu avant la fin de l’année courante.