Nidaa Tounes : des coordinateurs régionaux ont-ils été exclus?

La fronde des coordinateurs régionaux de Nidaa Tounes a, semble-t-il, été contenue par le directeur exécutif du parti Hafedh Caid Essebsi qui a anticipé leur réunion en s’acquittant des loyers des locaux. Il les a convoqués dimanche 11 juin pour se réunir avec eux en présence du président du groupe parlementaire Soufien Toubal. Une vingtaine ont répondu à l’appel. Dans le communiqué rendu public, on ne relève aucune mention du haut comité de coordination créé avec le mouvement Ennahdha qui a été fortement contesté par les coordinateurs. Le communiqué en cinq points, affirme l’attachement des coordinateurs à l’unité du parti, leur confiance ne sa capacité d’affronter les crises, leur soutien avec leur parti à la guerre de l’Etat (et non du gouvernement) contre la corruption.

Suite à cette réunion convoquée la hâte, c certains coordinateurs se sont réunis avec des dirigeants de Nidaa pour discuter la création du haut comité de coordination. Aucune information n’a filtré sur cette réunion. Par conter on croit savoir que le directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi qui est en même temps le représentant légal du parti aurait décidé d’exclure cinq coordinateurs régionaux qui ont fait montre de résistance en rejetant catégoriquement la création du haut comité de coordination et en critiquant avec véhémence la gestion personnelle des affaires du parti.