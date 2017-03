Nouveau round de négociations sur les majorations salariales dans le privé

Les deux centrales syndicales et patronales, UGTT et UTICA, ont convenu d’entamer, le 8 mars courant, un nouveau round de négociations sur les majorations salariales dans le secteur privé.

Cette décision intervient à l’issue d’une réunion tenue, mercredi, entre des représentants des deux organisations, au siège du ministère des affaires sociales.

La réunion, présidée par le ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi, a enregistré la présence de Mohamed Ali Boughdiri et Abdelkarim Jrad de la centrale syndicale et Béchir Boujeddi et Sami Sellini de l’organisation patronale.

Mardi, la présidente de l’UTICA Wided Bouchamaoui avait souligné, après sa rencontre avec le secrétaire général de l’UGTT Nourredine Taboubi, que les négociations sur les majorations salariales dans le secteur privé aboutiront très prochainement à une solution satisfaisante pour toutes les parties.