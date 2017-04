Ouverture du festival arabe de la radio et télévision

Le festival arabe de la radio et télévision, organisé du 25 au 28 avril, s'est ouvert mardi soir à Hammamet. Au programme d'ouverture de la 18e édition un gala animé par le chanteur tunisien Saber Rebai.

« Cette édition s'annonce exceptionnelle avec la présence de plus de 800 participants dont 600 représentant les pays arabes, des pays européens et asiatiques », a indiqué le directeur du festival Abderrahim Souleiman.

Il a précisé que plus de 230 productions radiophoniques et télévisées sont en course pour les différents prix mis en jeu.

De son côté, le ministre de la culture, Mohamed Zine El Abidine, a souligné que l'union arabe de la radiotélévision (ASBU) « a une vision importante sur les médias arabes et le contenu culturel, au niveau de la production, des programmes culturels et de l'industrie culturelle arabe et de la recherche et de la stratégie ».

Au programme de la 18e édition une exposition de l'ASBU, des débats techniques et l’examen des stratégies de la radio et télévision numériques.

Jeudi sera marquée par une manifestation dédiée à Al Qods, proclamée capitale des médias arabes 2017, et une conférence sur la ville sainte dans les productions radiotélévisées.

Le festival sera clôturé vendredi avec l'annonce des vainqueurs dans les différents concours.