Pas de restrictions vestimentaires pour la femme et la fille de Trump

Les autorités saoudiennes n’ont pas imposé le port du voile à Melania et Ivanka la femme et la fille du président américain Donald Trump en visite à Riadh ce samedi 20 mai, comme il est de coutume dans le Royaume wahhabite. Les deux femmes âgées respectivement de 47 et 35 ans, portaient des vêtements longs et couvrants mais pas de voile. Quand elle est partie, Melania portait une jupe droite taille haute en cuir de couleur orange, un pull ras du cou de couleur crème et des talons aiguilles. Ses cheveux étaient au vent, à l’instar d’anciennes premières dames ayant visité l’Arabie, comme Michelle Obama et Laura Bush.

Ivanka était partie avec une robe fourreau florale lui arrivant aux genoux et a atterri à Ryad vêtue d’une robe maxi noire à manches longues, frappée de motifs blancs. Elle tenait par la main son époux, Jared Kushner, qui, comme elle, est conseiller à la Maison Blanche.